Bahreyn'e seyreden MT Velos Sapphire tankerine saldırıda 1 denizci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bahreyn'e seyreden MT Velos Sapphire tankerine saldırıda 1 denizci hayatını kaybetti

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Velos Tankers, Bahreyn'e seyreden Marshall Adaları bayraklı MT Velos Sapphire tankerine füze saldırısında 1 denizcinin öldüğünü bildirdi. Şirket, yangının söndürüldüğünü, başka yaralanma ve kirlilik olmadığını, geminin Halife Bin Selman Limanı'na çekildiğini açıkladı.

Yunanistan merkezli Velos Tankers şirketi, dün Bahreyn'e seyir halindeki Marshall Adaları bayraklı MT Velos Sapphire adlı petrol tankerine düzenlenen saldırı sonucunda bir denizcinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Körfez'de ticari gemilere yönelik tehditler de devam ediyor. Yunanistan merkezli denizcilik şirketi Velos Tankers, dün Marshall Adaları bayraklı MT Velos Sapphire adlı petrol tankerine saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Geminin yüksüz halde Bahreyn'e seyir yaptığı sırada füze saldırısına uğradığı belirtilen olayda 1 denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Gemide meydana gelen patlama sonrasında kaybolduğu belirtilen denizcilerden birinin hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duymaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, patlamanın ardından gemide çıkan yangının mürettebat tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve olayda başka bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Ayrıca, saldırı sonucunda deniz kirliliğine yol açan herhangi bir durumun tespit edilmediği bildirildi.

Saldırının ardından MT Velos Sapphire'in Bahreyn'deki Halife Bin Selman Limanı'na çekildiği belirtilirken, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağı ve geminin gövdesinde meydana gelen hasarın detaylı şekilde inceleneceği aktarıldı.

Kaynak: İHA
Marshall Adaları3. SayfaBahreynGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bahreyn'e seyreden MT Velos Sapphire tankerine saldırıda 1 denizci hayatını kaybetti - Son Dakika
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