Bakan Çiftçi'den sosyal medya uyarısı, suç şebekelerine göz açtırılmayacak - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den sosyal medya uyarısı, suç şebekelerine göz açtırılmayacak

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozacaklarını belirterek, ekran arkasına saklanıp gençleri zehirleyenlere meydanı bırakmayacaklarını söyledi. Çiftçi, 'yeni nesil suç şebekeleri'ne sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız" dedi.

Bakan Çiftçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, 'yeni nesil suç şebekeleri'ne de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz. Hangi hesabın, hangi platformun, hangi karanlık yapının arkasına saklanırlarsa saklansınlar; devletimizin eli de nefesi de üzerlerinde olacak. Kahraman polislerimizi ve operasyonda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Çiftçi'den sosyal medya uyarısı, suç şebekelerine göz açtırılmayacak - Son Dakika

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