Bakan Çiftçi, Maltepe'de arama kurtarmanın tamamlandığını, 5 kişinin öldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

Bakan Çiftçi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkazdan toplam 14 vatandaşımız çıkarılmış, maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız da kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 vatandaşımız vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cenabı Hak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.