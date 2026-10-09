Bakan Çiftçi, Maltepe'de arama kurtarmanın tamamlandığını, 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi, Maltepe'de arama kurtarmanın tamamlandığını, 5 kişinin öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımında İstanbul Maltepe'deki bina çökmesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Enkazdan 14 vatandaş çıkarıldı; 4'ü olay yerinde, 1'i kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi vefat etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır" dedi.

Bakan Çiftçi, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Enkazdan toplam 14 vatandaşımız çıkarılmış, maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız da kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 vatandaşımız vefat etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İlk andan itibaren büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Cenabı Hak milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıSosyal MedyaAcil Durumİstanbul3. SayfaMaltepeGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Güreş ringinde korkunç ölüm Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı
Acun Ilıcalı’nın siyah tişört sayısı 1200’e ulaştı, eşi isyan etti Acun Ilıcalı'nın siyah tişört sayısı 1200'e ulaştı, eşi isyan etti
Bursa’da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler Bursa'da 1 kişinin öldüğü tünel kazasında yeni görüntüler
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
09:17
Kerem Demirbay’dan Galatasaray’ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı karıştıran sözler: Her yer çok büyük patlar
09:11
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
09:03
TFF’de kritik zirve İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 09:34:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi, Maltepe'de arama kurtarmanın tamamlandığını, 5 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei