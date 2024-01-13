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Bakan Güler, Irak sınır hattında - Son Dakika
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Bakan Güler, Irak sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına ziyarette bulundu. Ziyaretine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi de eşlik etti. Ayrıca, Bakan Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak'a da gitti. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları da beraberindeydi.

Bakan Güler, Irak sınır hattında
13.01.2024 - 17:18,
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Bakan Güler, Irak sınır hattında

ANKARA - Irak sınır hattına ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Komuta Kademesi de eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak'a gitti. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları eşlik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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