Bakan istifa edecek paylaşımı yapan Tarakcı yanıltıcı bilgi suçundan tutuklandı

Bakan istifa edecek paylaşımı yapan Tarakcı yanıltıcı bilgi suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan 'Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek' paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlattı. Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımında bulunan Ali Tarakcı, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; sosyal medya hesabından "Çok önemli bir Bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatılmıştı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem yapılan Tarakcı, sevk edildiği Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: İHA
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