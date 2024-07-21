Bakan Yerlikaya: 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi, toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi, toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini ve yapılan denetimler sonucunda toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerde çakar kullanımı, hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama, sürücü belgesiz araç kullanma ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmama gibi çeşitli ihlaller tespit edildi.

21.07.2024 08:12
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Bakan Yerlikaya: "11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi, toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlendiğini açıkladı. Yapılan denetimlerde 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 11-18 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi, toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi, toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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