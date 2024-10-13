Bakan Yerlikaya: 549 Bin Araç Denetlendi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 549 Bin Araç Denetlendi

3-10 Ekim'de 2.9 milyon araç denetlendi, hız ihlali başta olmak üzere 549 bin işleme yapıldı.

13.10.2024 08:45
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3-10 Ekim tarihleri arasında trafik ekiplerinde 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendiğini be 549 bin araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 3-10 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 322, hız ihlalinde bulunan 142 bin 823, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233, sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 549 bin 57 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Trafik kazalarının nedenleri arasında ilk sırada aşırı hız var

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre trafik kazası nedenlerinin ilk sırasında aşırı hız yer aldı. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 200 bin 38 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5'i hız kaynaklı oldu. Sürücülerin, yüzde 15,6'sı kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan, yüzde 9,1'i şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, yüzde 8,7'si takip mesafesini korumamaktan, yüzde 8,3'ü dönüş kurallarına uymamaktan, yüzde 4'ü manevra kurallarına uymamaktan, yüzde 2,6'sı kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamaktan, yüzde 14,2'si ise diğer kurallara uymamaktan kusurlu sayıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 549 Bin Araç Denetlendi - Son Dakika

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