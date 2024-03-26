İstanbul Arnavutköy\'de uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı, 5 şüpheli yakalandı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-8" operasyonunda polis ekiplerine ateş açıldı.Çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Yerlikaya, 1'i yaralı olmak üzere 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir adrese düzenlenen NARKOÇELİK-8 operasyonunda polis ekiplerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmış, Kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakalamıştır.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."