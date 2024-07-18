Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-1' operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-1' operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-1' operasyonları sonucunda hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve büyük miktarda para ele geçirildi.

18.07.2024 08:18
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Bakan Yerlikaya: "13 ilde düzenlenen 'Siberağ-1' operasyonlarında hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilişim suçlarına yönelik 13 ilde düzenlenen "Siberağ-1" operasyonları ile hesaplarında 3 milyar 600 milyon Türk lirası para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur'da "Siberağ-1" operasyonları düzenledi.

Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya uygulaması üzerinden "Kredi Kartı Aidatı Ödemesi" vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan operasyon sonucunca yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkan sağlayan ve sahte kripto uygulaması üzerinden "Yüksek Kazanç Elde Etme" vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlar sonucunda sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, "Kira Bedeli, Kapora, Emlakçı Masrafları" adı altında vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanırken Ankara merkezli operasyonlarda ise internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; NCMEC Raporları ve açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda hesaplarında 3 milyar 600 milyon Türk lirası para hareketliliği olan toplam 35 şüpheli yakalanırken operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Siberağ-1' operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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