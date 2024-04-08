3.Sayfa

Bakım yaptığı ATV aracı alev aldı

İSTANBUL - Kağıthane'de bakımı yapılan ATV aracı alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde yaşandı. ATV olarak adlandırılan aracının bakımını yapmaya çalışan genç, büyük bir şok yaşadı. Çalışır haldeki ATV, bakım sırasında sürekli gaz verilince alev aldı. Panikle ne yapacağını şaşıran genç, çevredeki sürücülerden yangın söndürme tüpü istedi. Alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine de haber verdi.

ATV'si yanan sürücünün imdadına belediye yetişti. İtfaiye beklenirken belediyeye ait su tankerini gören genç, yardım istedi. Yanan ATV, su tankerinin yardımıyla söndürüldü.

Yangın sonrası araç tamamen küle döndü.