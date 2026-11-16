Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 9 şüpheli hakkında iddianame mahkemeye gönderildi

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 9 şüpheli hakkında iddianame mahkemeye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale dosyalarında usulsüzlükler sonucu kamu zararı oluştuğu ve işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 9 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. 9 şüpheliye yönelik hazırlanan iddianame, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA
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