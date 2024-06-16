Bakırköy'de 16 yaşındaki kız eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de 16 yaşındaki kız eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bakırköy'de yaşanan olayda, 16 yaşındaki bir kız eski erkek arkadaşı tarafından çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanıp tutuklandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

16.06.2024 15:11
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Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki D.A. isimli kız, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı H.E.U. tarafından buluşmak için çağrıldı. İkilinin buluşması esnasında çıkan tartışmada H.E.U. yanında getirdiği bıçakla D.A.'yı bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan D.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede yakalandı

Yaşanan olay sonrası polis tarafından şüpheli şahsı yakalamak için çevrede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.E.U. Esenyurt'ta yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklama anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde D.A. ile H.E.U.'nun bir şeyler konuştuğu, ardından U.'nun genç kızı karnından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de 16 yaşındaki kız eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de 16 yaşındaki kız eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı - Son Dakika
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