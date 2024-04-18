Bakırköy'de kuyumcuya silahlı saldırı... Saldırganın kaçış anı kamerada
İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de bir Flyinn AVM'de kuyumcuya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 15.40 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta bulunan Flyinn AVM'deki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs alacak verecek sebebiyle tartıştığı kişilerin oto galerisine daha sonra da kuyumcu dükkanına silah ile ateş etti. Gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kuyumcu dükkanına 8 kurşun isabet etti. Polis ekipleri olay yerinde 12 boş kovan tespit etti.
Polis ekipleri kaçan şahsı arama çalışması başlattı. Saldırganın kaçış anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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