Bakırköy'de trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin arasına İETT otobüsü daldı, 1 polis şehit oldu - Son Dakika
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Bakırköy'de trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin arasına İETT otobüsü daldı, 1 polis şehit oldu

Bakırköy\'de trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin arasına İETT otobüsü daldı, 1 polis şehit oldu

Bakırköy'de kontrolden çıkan zabıta aracı otomobille çarpıştı.

03.11.2024 08:29
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Bakırköy'de kontrolden çıkan zabıta aracı otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazaya müdahale etmeye gelip yola duba koyan polis ekiplerinin üzerine, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü daldı. Kazada Trafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak olay yerinde şehit oldu.

Kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi E-5 Karayolu Güney Yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 BB 7783 plakalı zabıta aracı ve 01 AAJ 443 plakalı otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale etmek için gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, olay yerine daldı. Bir polis memuruna ve araçlara çarparak ilerleyen İETT otobüsü, refüje çarparak durabildi.

1 polis şehit oldu

Kazada İETT otobüsünün altında kalan Trafik Denetleme'de görevli polis memuru Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yolda ve araçlarda uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından polis memuru Ogün Yürümez'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazanın nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin arasına İETT otobüsü daldı, 1 polis şehit oldu - Son Dakika

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