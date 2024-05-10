Bakırköy E-5 Karayolunda Motosikletli Polisler Ticari Taksiye Çarptı, 2 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Bakırköy E-5 Karayolunda Motosikletli Polisler Ticari Taksiye Çarptı, 2 Polis Yaralandı

Bakırköy E-5 Karayolunda Motosikletli Polisler Ticari Taksiye Çarptı, 2 Polis Yaralandı

Bakırköy E-5 Karayolu'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki motosikletli Yunus Polis ekibi, önünde ilerleyen ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım istedi. Yaralı polis memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10.05.2024 19:44
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Bakırköy E-5 karayolunda motosikletli 2 polisin ticari taksiye çarptığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bakırköy E-5 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli Yunus Polis ekibi, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen 34 TER 56 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki polis memuru yola savruldu. Kazayı gören polis ekipleri yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy E-5 Karayolunda Motosikletli Polisler Ticari Taksiye Çarptı, 2 Polis Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy E-5 Karayolunda Motosikletli Polisler Ticari Taksiye Çarptı, 2 Polis Yaralandı - Son Dakika
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