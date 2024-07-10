Baktı, beğendi fantezi kıyafetini böyle çaldı - Son Dakika
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Baktı, beğendi fantezi kıyafetini böyle çaldı

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İzmit ilçesinde bir iç giyim mağazasına giren kadın, beğendiği fantezi kıyafeti çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kadının kıyafeti incelemesi, katlaması ve çantasına atması yer alıyor.

10.07.2024 18:16
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Baktı, beğendi fantezi kıyafetini böyle çaldı

KOCAELİ - İzmit ilçesinde iç giyim mağazasına giren kadın bakıp beğendiği fantezi kıyafeti çaldı. Kadının soğukkanlılığı izleyenlere 'pes' dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, yürüyüş yolu üzerinde bulunan iç giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre işyerine müşteri gibi giren kadın, eline aldığı fantezi kıyafetini ilk olarak inceledi. Kıyafeti beğenen kadın, katlayarak çantasına koyduktan sonra mağazadan ayrıldı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının fantezi kıyafetini incelemesi, katlaması ve arkasını dönüp hızla uzaklaşırken, çantasına atması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baktı, beğendi fantezi kıyafetini böyle çaldı - Son Dakika

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