Balataları tutuşan tırı yanmaktan itfaiye kurtardı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tırın dorsesinin tekerlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi D100 karayolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Azerbaycan plakalı tırın dorsesinin tekerlerinde, balataların ısınması sebebiyle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü tırı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını dorseyi sarmadan söndürdü.