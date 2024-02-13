Balık yüklü kamyonet kaza yaptı, kilolarca balık yollara saçıldı - Son Dakika
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Balık yüklü kamyonet kaza yaptı, kilolarca balık yollara saçıldı

Balık yüklü kamyonet kaza yaptı, kilolarca balık yollara saçıldı

Ankara'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü. Olay, Mamak ilçesi Lalahan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. Kaza sonucu metrelerce savrulan araçtan yere dökülen kilolarca balık ise görevliler tarafından kaldırıldı.

13.02.2024 22:40
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Balık yüklü kamyonet kaza yaptı, kilolarca balık yollara saçıldı

ANKARA - Ankara'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü.

Olay, Mamak ilçesi Lalahan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. Kaza sonucu metrelerce savrulan araçtan yere dökülen kilolarca balık ise görevliler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balık yüklü kamyonet kaza yaptı, kilolarca balık yollara saçıldı - Son Dakika


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