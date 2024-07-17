Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Yangınlara Hızlı Müdahale Ediyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, akşam saatlerinde farklı noktalarda çıkan yangınlara en hızla şekilde müdahale etti.

Aşırı sıcakların tetiklemesi sonuncunda Balıkesir'in farklı noktalarında meydana gelen yangınlara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, en hızlı şekilde müdahale ediyor. Dün akşam saatlerinde, Altıeylül İlçesine bağlı kırsal Dereçiftlik ve Karamanlar Mahallelerinde meydana gelen arazi yangını, bölgede bulunan ormanlık alana sıçrayarak bölge halkında panik oluşturdu. Aynı zamanlarda Altıeylül ilçesi kırsal Cinge ve Kesirven Mahalleleri arasında ve Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de çıkan yangınlara müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, her birine en hızlı şekilde müdahale etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin koordinesinde; Organize Sanayi Sitesi İtfaiyesi, BASKİ, Altıeylül, Karesi ve Savaştepe Belediyeleri de yangın söndürme çalışmalarına tam destek verdi. - BALIKESİR