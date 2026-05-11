Balıkesir\'de 14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Balıkesir'de 14 yaşlarındaki çocuk, serinlemek için girdiği Üzümcü Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçarak Bigadiç yolu üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait fidanlığın olduğu bölgeye gelen Yılmaz K. (14),

yüzmek amacıyla girdiği Üzümcü Çayı'nda suyun içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR