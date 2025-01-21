Balıkesir'de aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 307 aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 0-5 yıl kesinleşmiş hapisle aranan 22 şahıs, 5-10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, 10 yıl 7 ay cezası bulunan A.Y. ve 19 yıl cezası bulunan G.S. yakalandı. Denetimlerde ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 212 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 70 kişi olmak üzere, toplam 307 şahıs yakalandı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de 307 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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