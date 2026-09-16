Balıkesir'de 9 narkotik olaya operasyon, 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de 9 narkotik olaya operasyon, 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Balıkesir\'de 9 narkotik olaya operasyon, 15 şüpheliden 6\'sı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 4-14 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 bin 306 adet sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 35 bin TL suç geliri ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 40 bin 306 adet sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 35 bin TL suç geliri ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 4-14 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Karesi, Bigadiç ve Edremit ilçelerinde meydana gelen 9 narkotik olayına karışan 15 şüphelinin ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 40 bin 306 adet sentetik uyuşturucu hap, 31 gram kokain, 260 gram esrar, 22 gram metamfetamin ve 35 bin TL suç geliri ele geçirildi.

Olaylara karışan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 9 narkotik olaya operasyon, 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
14:15
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi Galatasaray’da ilk veda
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 14:56:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 9 narkotik olaya operasyon, 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement