Balıkesir'de Cinayet: Tarım Müdürüne Saldırı - Son Dakika
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Balıkesir'de Cinayet: Tarım Müdürüne Saldırı

Balıkesir\'de Cinayet: Tarım Müdürüne Saldırı

Marmara'da Selçuk A., eski eşinin ilişkisi iddiasıyla Tarım Müdürü'ne kurşun yağdırdı, öldü.

08.10.2024 13:17
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde, RoRo işletmecisi Selçuk A. (42), 10 yıl önce boşandığı eski eşi ile görüştüğünü iddia ettiği İlçe Tarım Müdürü Vekili Murat Yakupoğlu'na (37) makamında kurşun yağdırdı. Başına 5 mermi isabet eden Yakupoğlu hayatını kaybetti.

Olay, 6 Ekim Pazar günü saat 15.00 sularında Hükümet Caddesi üzerindeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce ayrıldığı eşi Aslı E. ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü İlçe Tarım Müdürü Vekili Murat Yakupoğlu'nun makamına gelen Selçuk A., vekil müdür Yakupoğlu'na odasında 5 el ateş etti. Başından isabet alan Yakupoğlu, kanlar içerisinde yere yığılırken Selçuk A. olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 5 el silah sesinin duyulduğu odada müdür vekilini kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Murat Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesinin evinde yakalandı

Cinayetin ardından harekete geçen güvenlik güçleri olayın faili RoRo işletmecisi Selçuk A.'yı aramaya başladı. Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucu Çınarlı Mahallesi'nde annesinin evinde saklandığı tespit edilen Selçuk A., yapılan operasyonla yakalandı. İfadesi alınmak üzere Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Selçuk A.'nın eski eşiyle görüştüğünü iddia ettiği İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu uyardığı ve bu görüşme nedeniyle aralarında tartışma yaşandığını, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikatın Marmara Adası Adliyesi'nde devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Selçuk A.'nın 28 Eylül 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "2013-2023 her şey artık geride. Devrilen bir 10 yıl. Güzel ve değerli bir 10 yıl. Geçmişte kalan bir 10 yıl. Hatıralar asla silinmez. Nazara gelmiş bir 10 yıl" ifadelerine yer verdiği ve eski eşiyle birlikte aile fotoğrafları paylaştığı görüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Cinayet: Tarım Müdürüne Saldırı - Son Dakika

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