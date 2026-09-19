Balıkesir\'de düğün günü hayatını kaybeden Birsen Filiz\'in ailesi adalet istiyor

Balıkesir'de düğün günü hayatını kaybeden 27 yaşındaki Birsen Filiz'in ailesi, yaşadıkları büyük acının ardından adalet bekliyor. Düğün hazırlıkları yapılan ev, kısa süre içinde cenaze hazırlıklarının yapıldığı bir matem evine dönüşürken, aile kazanın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyor.

Birsen Filiz, 19 Ağustos'ta Balıkesir'de Zağnospaşa Meydanı'ndaki yeraltı otoparkında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Üç gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Filiz, 22 Ağustos'ta, kendi düğün gününde hayatını kaybetti.

Birsen Filiz gelinlikle çıkması gereken evden tabutla çıktı.

Anne Özlem Filiz, kızının kokusunu hissettiği yastığını elinden bırakamazken, Birsen için hazırlanan evde bugün düğün telaşı yerine yarım kalan bir hayatın acısı yaşanıyor. Ailenin yaşadığı acının yanında tek bir talebi bulunuyor: "Adalet istiyoruz. Kazanın tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz."