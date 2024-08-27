Balıkesir\'de Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Susurluk'a bağlı Günaydın Mahallesi, Günaydın 3 Sokak, No: 15'teki Rasim Cura isimli şahsa ait ikamette yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün evi saran yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği'ne ihbar edildi. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR