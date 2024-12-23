Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan risk analizleri doğrultusunda, yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeritleri kontrol altına alındı. Bu denetimler sonucu, Karesi, Ayvalık ve Marmara ilçelerinde toplam 3 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Olaylarda, 20 Afganistan ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyon sırasında ayrıca, düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 minibüs ve 5 can yeleği ele geçirildi. Yakalanan 1 organizatör hakkında tutuklama kararı verildi. - BALIKESİR