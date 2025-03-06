Balıkesir\'de Huzur Denetimleri: 10 Şahıs Yakalandı

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Balıkesir'de huzur denetimlerinde aranan 10 şahıs yakalandı, kusurlu bulunan 77 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün 21.00 ile 22.30 saatlerinde il genelinde asayiş ve trafik huzur uygulaması gerçekleştirdi. 91 ekip 326 personelle yapılan uygulamada 2 bin 505 kişinin sorgulaması yapılırken araması bulunan 10 kişi yakalandı, 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 2 yoklama kaçağı, 1 yakacak niteliğinde emval veren ağaç kesme, 1 nitelikli cinsel istismar, 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 taksirle yaralama, 1 uyuşturucu madde kullanımı suçlarından olmak üzere 10 aranan şahıs ele geçirildi. Uygulamada 67 sentetik ecza maddesi ile yakalanan 2 şahıs ile ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek bulunan 1 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Uygulamada umuma açık yerler ve metruk binalar da kontrol edildi. 264 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, metruk yerlerin denetlenmesi sonucunda ise bir iş yerine kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin vermekten dolayı idari para cezası kesildi. Trafikte de bin 88 araç kontrol edildi. 77 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 13 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR