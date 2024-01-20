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Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 100 boş makaron ve 5 bin 180 adet dolu makaron ele geçirdiler. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir\'de Kaçak Tütün Operasyonu: 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
20.01.2024 - 09:25,
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 100 boş makaron ve 5 bin 180 adet dolu makaron ele geçirdiler. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Bigadiç ilçesinde, tütün mamulleri kaçakçılığı suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait araçta yapılan aramada; 50 kg. kıyılmış kaçak tütün,100 bin adet boş makaron ve 5 bin 180 adet içi kaçak tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirdi. Jandarma ekipleri araçta bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 50 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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