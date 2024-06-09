Balıkesir'de 5 Kişi Gözaltına Alındı, Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi

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Balıkesir'de içinde 5 kişinin bulunduğu bir otomobili durduran narkotik polisleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirerek bir otomobile operasyon gerçekleştirdi. Araçta 350 gram metamfetamin maddesi ile içime hazır esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan A.D., i.T., N.F., Ş.Ş., ve G.B. gözaltına alındı. - BALIKESİR