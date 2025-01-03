Balıkesir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı

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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 18 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada Ramazan K. ile 66 yaşındaki Zeki B. hayatını kaybederken, 2'i ağır 18 kişi 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 927 plakalı Dursunbey Seyahat firmasına ait minibüs Kepsut ilçesi Hotaşlar Köprüsü yakınlarında 10 F 4728 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ramazan K. ile Zeki B. kazada hayatını kaybederken, 2'si ağır 18 kişi de yaralandı. Kaza sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu. 112 ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, yolda ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu yol tekrar ulaşıma açılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.