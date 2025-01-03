Balıkesir'de Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

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Kepsut karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla yaralı var.

03.01.2025 17:37
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Balıkesir'de feci kaza: Minibüs ile otomobilin çarpıştı, 2 ölü

BALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut karayolunda meydana gelen trafik kazasında yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir il merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan 10 VZ 975 plakalı minibüs ile 10 F 4728 plakalı otomobil, Hotaşlar Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobilde de ciddi hasar meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın kesin nedeni hakkında incelemeler devam ediyor. Kaza nedeniyle Kepsut-Dursunbey karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Minibüs-Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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