Balıkesir\'de Otomobilden Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaoğlanlar Mahallesi'nden Çakmak Mahallesi yönüne seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı, ancak rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirdiği bildirildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma ve kontrol çalışmaları sürüyor. Yangında şu ana kadar yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. - BALIKESİR