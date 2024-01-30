Balıkesir\'de Phising Zararlı Bağlantı Adresleri ve Yasadışı İçerikli Web Siteleri Erişime Engellendi

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde vatandaşların kimlik, adres, mail ve bankacılık gibi şahsi bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edilen 32 adet Phising zararlı bağlantı adresinin erişime engellenmesi amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

"Yasadışı bahis, Müstehcenlik ve Sanal Kumar" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 37 adet web sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Bilgi İhbar Merkezine (www.ihbarweb.org) erişime engellenmesi amacıyla bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR