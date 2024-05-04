Balıkesir\'de Rüşvet ve İrtikap Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Bandırma ve Erdek'te 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce rüşvet ve irtikap suçlarından yürütülen çalışma kapsamında, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla 7 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bandırma ve Erdek ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; Sebahattin K. (49), Mehmet İ. (57), Fikret İ. (61), Gülcan K. (54), Gürkan Y. (36), Tayfun Ş. (44), Mürsel B. (58) isimli (7) şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi. - BALIKESİR