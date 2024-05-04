Balıkesir'de Rüşvet ve İrtikap Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Rüşvet ve İrtikap Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir\'de Rüşvet ve İrtikap Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Bandırma ve Erdek'te 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında idari ve adli tahkikat başlatıldı.

04.05.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Bandırma ve Erdek'te 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce rüşvet ve irtikap suçlarından yürütülen çalışma kapsamında, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla 7 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bandırma ve Erdek ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; Sebahattin K. (49), Mehmet İ. (57), Fikret İ. (61), Gülcan K. (54), Gürkan Y. (36), Tayfun Ş. (44), Mürsel B. (58) isimli (7) şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Rüşvet ve İrtikap Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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