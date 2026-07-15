Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde balya makinesinde çıkan yangın tarlaya sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Savaştepe'ye bağlı Sarıçalı mevkiinde meydana geldi. Tarlada traktörün arkasına bağlanan saman balyası ekipmanında çıkan yangın tarlaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, saman balya aracının yanmaya başladığı anlar kameraya yansıdı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de Saman Yangını Tarlaya Sıçradı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?