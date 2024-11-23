Balıkesir\'de Tek Taraflı Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otobanda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında şarampole uçan ve ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçtan yaralı çıkardıkları 3 kişiyi 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, İzmir- İstanbul otobanı Savaştepe Karacalar mevkisinde meydana geldi. Otobanda seyir halinde bulunan 35 DB 9899 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile ters dönerek şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza alanına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe İtfaiye ekibi müdahale etti. Şarampole uçan araçtan M.S., Ş.S. ile E.S. yaralı olarak çıkartıldı ve 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR