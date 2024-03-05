Balıkesir'de terör operasyonu: 4 gözaltı
BALIKESİR - Balıkesir polisi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlıyı Karesi ve Altıeylül ilçesinde yakaladı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.
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İzmir'in Konak ilçesinde çevirme yapan trafik polisine motosikletiyle çarpan sürücü, kaza yerinde kaçarak kayıplara karıştı. Ancak kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanan sürücü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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