Balıkesir'de terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde 4 zanlı yakalandı. Şüphelilerin yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlendi.

05.03.2024 17:12  Güncelleme: 17:13
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Balıkesir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

BALIKESİR - Balıkesir polisi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon çerçevesinde yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlıyı Karesi ve Altıeylül ilçesinde yakaladı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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