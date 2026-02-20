Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Balıkesir'de narkotik polislerinin Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaptıkları uyuşturucu madde operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs da tutuklandı.
Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince son bir haftalık süreç içerisinde Edremit ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 6 kilo 752 gram skunk esrar, 1 kilo 146 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 0,58 gram kokain, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 127 bin 950 TL ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şahıs çıktıkları mahkemede tutuklandı. - BALIKESİR
