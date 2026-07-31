Balıkesir'de Yangınla Mücadele Sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Yangınla Mücadele Sürüyor

Balıkesir\'de Yangınla Mücadele Sürüyor
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'de Gömeç ilçesinde 3 gündür devam eden yangınla mücadele sürerken, bir orman yangını da Susurluk ilçesinde çıktı.

Yangın, Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kaplıca mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının başladığını açıklayarak bölgede saatte yaklaşık 50 kilometre hızla esen rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini, ekiplerin yangına müdahaleye başladığını bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına ilk müdahalede 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda kara ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Gömeç, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de Yangınla Mücadele Sürüyor - Son Dakika

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