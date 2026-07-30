Motosikletli gence silahlı saldırı - Son Dakika
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Motosikletli gence silahlı saldırı

Motosikletli gence silahlı saldırı
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Sultangazi'de A.E. (15) motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, kolundan yaralandı.

SULTANGAZİ'de motosiklet kullanan A.E.(15), başka bir motosikletli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kolundan yaralanan A.E.'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay, saat 15.40 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PFA 839 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan A.E.'ye, başka bir motosiklette bulunan kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından saldırıda kolundan yaralandığı belirlenen A.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovan bulundu. Öte yandan saldırıda park halindeki bazı araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi.

YARALININ 2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde A.E.'nin 'Tehdit' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından toplam 2 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletli gence silahlı saldırı - Son Dakika

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