İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunda dikkat çeken bir kriz yaşandı. "İsrail’in Guantanamosu" olarak bilinen ve Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinli esirlerin de tutulduğu Sde Teiman Askeri Üssü'nde bir grup asker, komutanlarının talimatına tepki göstererek "Bütün subaylar cehenneme" sloganları eşliğinde üslerini terk etti.

İsrail'de bir grup asker, komutanlarına tepki göstererek bulundukları üssü terk etti.

"BÜTÜN SUBAYLAR CEHENNEME" SLOGANLARI ATTILAR

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Givati Tugayı'na bağlı Tzabar tabur komutanının üs içinde askerlerden katıldıkları çatışmalara ait bayrak, sembol gibi hatıraların bulunduğu köşeyi kaldırmalarını istediği, askerlerin de bu duruma isyan ederek tepki gösterdiği belirtildi.

Onlarca askerin, "bütün subaylar cehenneme" sloganları atarak Sde Teiman üssünü terk ettiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da kısa süre önce bir muharip tabura bağlı askerlerin tabur komutanının levhaların kaldırılması kararının ardından komutanlarından izin almadan üslerini terk etmeye başladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, topluca üssü terk eden askerlerin geri dönmesi için yerel saatle 16.00'ya kadar süre tanımıştı.

HATIRA KÖŞESİNİN KALDIRILMASI İSTENDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan habere göre ise son günlerde Lübnan'dan dönen askerlerden, hayatını kaybeden askerlere ait hatıralar ile bayrakların bulunduğu hatıra köşesinin kaldırılması istendi.

Askerler, bu isteği protesto ederek silahlarını bıraktı. Haberde askerlerin üssü terk etmesi "isyan" şeklinde nitelendirildi.

"İSRAİL’İN GUANTANAMOSU" OLARAK BİLİNİYOR

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Sde Teiman Üssü, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılara katılan Givati Tugayı'na bağlı Tzabar taburunun konuşlandığı üs olarak biliniyor.

Sde Teiman Üssü, Gazze'de alıkonulan Filistinlilere yönelik ciddi ihlallerle anılıyor hatta kötü şöhretli ABD hapishanesine atfen burası "İsrail’in Guantanamosu" şeklinde niteleniyor.

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi, Guantanamo, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Değişmez kural: Askerlikte de olsa aşırı baskı terör yaratır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması Türkiye alevlerle mücadele ediyor: Bakan Yumaklı'dan son durum açıklaması
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran’ın ifadesi ortaya çıktı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümüne dair kahreden detaylar
Adıyaman’da acil servis önünde baltalı dehşet Adıyaman'da acil servis önünde baltalı dehşet
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
21:19
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
21:04
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
20:48
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım Apar topar sildiler
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
18:48
Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret
18:22
Kırklareli’nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
18:03
Fas’tan İspanya’ya göçmen akını
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını
16:58
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 22:21:40. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.