Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba - Son Dakika
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Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "Niyetim 3 kuruştu ama banka 1 TL'den aşağı kabul etmedi" diyerek Özgür Özel'in hesabına gönderdiği 1.03 TL'Yİ Yeni Parti iade etti. Parti'den yapılan açıklamada, "Milletimizin helal parasına, haram karıştırmayız." denildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,Yeni Parti'nin bağım kampanyası için Özgür Özel’in banka hesabına 1,03 TL gönderdi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Niyetim 3 kuruş göndermekti ancak banka sistemi 1 TL'den azını kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN HELAL PARASINA HARAM KARIŞTIRMAYIZ"

Gökçek’in bu adımı üzerine söz konusu para tutarı parti yönetimi tarafından derhal iade edildi. Yapılan resmi açıklamada ise "Milletimizin helal parasına haram karıştırmayız" denilerek tepki gösterildi.

"NİYETİM 3 KURUŞTU AMA..."

Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanımıyla tanınan Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Özgür halktan para isteyince dayanamadım... Ben de yardıma karar verdim ve Yeni Parti'ye, yani Özgür Özel’e yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum..."

"VELİ AĞBABA'YI PARAYA DOKUNDURTMAYIN"

Bağış miktarının ardından Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı da hedef alan Gökçek, ironik uyarılarına devam etti: "Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan... Parayı çarçur etmeyin... Bir de paraya Veli Ağbaba’yı dokundurtmayın, cebine atar diye korkuyorum... Tweetter alemi yardımımı nasıl buldunuz?"

İşte Gökçek'in paylaştığı o dekont:

Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Özgür Özel, Politika, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Melih Gökçek Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tılsım Avcısı. Tılsım Avcısı.:
    Müthiş bir kapak olmuş......anliyana... 10 2 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    Füze atmış 9 2 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    Gökçe sen jelibonunu ye oğlum hadi kumda oyna 10 0 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    özgür nerde sizde helal para ))))) 1 8 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    Melih Gökçek ne yaparsa doğrudur 0 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba - Son Dakika
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