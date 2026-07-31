Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama bomba

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,Yeni Parti'nin bağım kampanyası için Özgür Özel’in banka hesabına 1,03 TL gönderdi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Niyetim 3 kuruş göndermekti ancak banka sistemi 1 TL'den azını kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN HELAL PARASINA HARAM KARIŞTIRMAYIZ"

Gökçek’in bu adımı üzerine söz konusu para tutarı parti yönetimi tarafından derhal iade edildi. Yapılan resmi açıklamada ise "Milletimizin helal parasına haram karıştırmayız" denilerek tepki gösterildi.

"NİYETİM 3 KURUŞTU AMA..."

Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanımıyla tanınan Melih Gökçek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Özgür halktan para isteyince dayanamadım... Ben de yardıma karar verdim ve Yeni Parti'ye, yani Özgür Özel’e yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum..."

"VELİ AĞBABA'YI PARAYA DOKUNDURTMAYIN"

Bağış miktarının ardından Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı da hedef alan Gökçek, ironik uyarılarına devam etti: "Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan... Parayı çarçur etmeyin... Bir de paraya Veli Ağbaba’yı dokundurtmayın, cebine atar diye korkuyorum... Tweetter alemi yardımımı nasıl buldunuz?"

İşte Gökçek'in paylaştığı o dekont: