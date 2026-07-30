Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

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Antalya ve Muğla'daki orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aydın Çine'den kötü haber geldi. Çine'de hızla ilerleyen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Balıkesir Gömeç'te de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yaz aylarıyla birlikte kabus bir kez daha geldi. Türkiye'nin birçok şehrinde orman yangını çıktı. 

ÇİNE'DE ZAMANLA YARIŞ DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın ve <a class='keyword-sd' href='/balikesir/' title='Balıkesir'>Balıkesir</a>'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının dumanları Efeler’e ulaştı. Efeler semalarına ulaşan gri duman bulutu dikkat çekti.

Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

GÖMEÇ'TE BAŞLAYAN YANGIN AYVALIK'A SIÇRADI

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 6 uçak, 7 helikopter, 56 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 920 personel ve 60 orman gönüllüsü müdahalede bulunuyor.

Yangın alanında 8 ambulans hazır bekletiliyor.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Ayrıca 720 küçükbaş ve büyükbaş hayvan da yangın bölgesinden alınarak güvenli alana taşındı. AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri bölgede ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri tamamen yandı.

Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Yangında 2'si Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, biri İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, biri orman işletme personeli ve biri vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale çalışmaları sırasında dumandan etkilenen yaralıları Ayvalık Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tahliye edilen Hacıveliler ve Tıfıllar Mahallelerinde gerekli tedbirler alınmış olup olumsuz bir durum yoktur. Çamoba Mahallesi'nde de gerekli tedbirler alınmıştır. Hacıveliler, Kobaşlar ve Bağyüzü Mahalleleri arasında köy merkezlerine uzak olarak başlayan yangın yer yer Bağyüzü Mahallesi'ne yaklaşmaya devam etmektedir. Ayrıca Çamoba Mahallesi doğusundan Kozak yolu istikametine doğru ilerleyen yangının Bergama ilçesine bağlı Demircidere Mahallesi'ne sıçrama riski vardır. Bahse konu yangına hava aracı ve kara unsurlarınca müdahale çalışmaları devam etmektedir."

Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı şunları söyledi: "Orman yangınlarına karşı mücadelemiz gece gündüz demeden sürüyor. Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda;

Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Muğla/ Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla/Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.

Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Aydın/Çine ve Balıkesir/Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek. Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız."

Orman Yangınları, İbrahim Yumaklı, Orman Yangını, Balıkesir, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Muğla, Aydın, Gömeç, Çine, Son Dakika

Son Dakika Balıkesir Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika

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