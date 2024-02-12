Balıkesir\'de yapılan trafik denetimlerinde 67 araç trafikten men edildi

Balıkesir'de trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, kusurlu bulunan 67 araç trafikten men edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri son üç günde il geneli alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananımı başta olmak üzere araçlara da ışık donanımı ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 447 araç kontrol edildi. Yapılan kontrolde 182 araca 395 bin 397 TL para cezası kesil ve hem kusurlu bulunan hem de trafikte bulunması gereken 67 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
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İzmir'in Konak ilçesinde bir taksicinin darbedilmesi olayına ilişkin yapılan soruşturmada, şüphelinin M.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Taksici Kaya Özer, ifadesinde saldırganın kendisini tekme ve yumrukla darbettiğini ve aracına zarar verdiğini belirtmişti.
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