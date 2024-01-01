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Balıkesir'de trafik polisleri yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürdü - Son Dakika
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Balıkesir'de trafik polisleri yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürdü

Balıkesir'de trafik polisleri yılbaşı gecesi il merkezinde 30 personelin katılımı ile denetimlerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Denetimler sonucunda 292 araç denetlendi ve 72 araç sürücüsüne toplam 63 bin 704 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 9 araç trafikten men edildi ve 2 alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza verildi.

Balıkesir\'de trafik polisleri yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürdü
01.01.2024 - 13:28,
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Balıkesir'de trafik polisleri yılbaşı gecesi il merkezinde 30 personelin katılımı ile denetimlerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Trafik polis ekipleri, 292 aracı denetlerken, 72 araç sürücüsüne toplam 63 bin 704 lira idari para cezası uygularken, 9 araç trafikten men edildi. 2 alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi Savaştepe Caddesi, Kızılay Caddesi, Anafartalar Caddesi, Örücüler Caddesi, İstasyon Önünde, Gençlik Merkezi Önünde ve farklı noktalarda uygulama yaptı. 292 araç ve sürücüsü denetlenirken, 72 araç sürücüsüne çevreye rahatsızlık veren araçları kullanmak, yüksek sesle müzik dinlemek, sürücü belgesiz araç kullanmak ve alkollü olarak araç kullanmak olmak üzere farklı maddelerden 63 bin 704 lira cezai işlem uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi. 2 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak sürücü belgelerine el konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de trafik polisleri yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürdü - Son Dakika


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