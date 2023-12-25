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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Balıkesir\'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
25.12.2023 - 11:20,
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çanakkale- İzmir yolunun Pelitköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. yönetimindeki 10 U 9945 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 34 DYL 981 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen N.K. idaresindeki 45 VK 748 ve E.Ş. yönetimindeki 10 ACD 226 plakalı araçlar da kazaya karıştı. Kaza sırasında, 10 U 9945 plakalı araçta bulunan Z.B. ile 10 ACD 226 plakalı araçta bulunan E.İ.U., Ö.Ö., F.T., S.K. ve E.Ş. yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçlardan çıkarılırken, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika


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