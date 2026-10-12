Balıkesir Dursunbey\'de ticari minibüs yanmaya başladı, sürücü aracı terk etti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hareket halindeki bir ticari minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç.'ye ait 10 ZG 326 plakalı ticari minibüs, ilçe merkezinde seyir halindeyken motor bölümünden yükselen alevlerle yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü H.Ç., aracı güvenli bir şekilde durdurarak minibüsü terk etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ticari minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.