Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 117 web sitesinin erişimini engelledi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet ortamında "Yasadışı Bahis ve Müstehcen" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 26 adet ve oltalama yapan 91 olmak üzere toplam 117 web sitesinin erişimine BTK' ya bildirimde bulunarak engel oldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 haftada internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde vatandaşlarımızın kimlik, adres, mail ve bankacılık gibi şahsi bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edilen 26 adet Phising (oltalama) zararlı bağlantı adresinin erişime engellenmesi amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

Ayrıca ekipler "Yasadışı Bahis ve Müstehcen" içerikli yayınlar yaptığı tespit ettikleri 91 adet web sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Bilgi İhbar Merkezine (www.ihbarweb.org) erişime engellenmesi amacıyla bildirimde bulunularak erişime engellenmesi sağlandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olar)ak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR