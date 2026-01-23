Gönen\'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Köteyli Mahallesi'nde çıkan yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, bugün Gönen ilçesine bağlık Köteyli kırsal mahallesinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri mahalleye gelerek ev yangınına müdahale etti. Yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR
