Balıkesir\'in Güre Mahallesi\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Güre Mahallesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Güre Mahallesi'nde kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR